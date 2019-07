Rivoli e piano caldo, ecco le azioni messe in campo dall'Asl TO3

L’Asl TO3 ha messo in atto una serie di ulteriori interventi per fronteggiare la nuova ondata di caldo prevista nei prossimi giorni.

Sul fronte ospedaliero saranno attivati da domani - presso l’Ospedale di Rivoli - 10 posti letto di week surgery (nell’ambito del reparto di chirurgia) per la gestione di eventuali pazienti critici. Anche su Pinerolo in caso di necessità sarà possibile adottare le stesse misure organizzative. Le direzioni degli ospedali di Rivoli e Pinerolo valuteranno l’opportunità di ridurre gli interventi elettivi già programmati per garantire più disponibilità di posti letto per i pazienti fragili. Tali misure saranno calibrate in base alle previsioni meteo.

L’ufficio tecnico è al lavoro per assicurare un’adeguata climatizzazione in tutti gli spazi anche con il supporto aggiuntivo di ventilatori e strumentazioni refrigeranti. Sul territorio è previsto un potenziamento dei servizi per tutti quei pazienti classificati come fragili e che, dunque, necessitano di interventi mirati. In sinergia con i medici di medicina generale è stata infatti pianificata un’ulteriore implementazione dell’assistenza domiciliare programmata per i pazienti più fragili.

Insieme al supporto dei medici saranno in prima linea anche gli infermieri di famiglia e di comunità e gli operatori socio sanitari che, con ore supplementari, assicureranno gli interventi di cura e assistenza direttamente a casa dei pazienti.