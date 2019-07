Arriva “Mi faccio in 4”, il volontariato civico della Circoscrizione 4

“Mi faccio in 4”: con questo titolo eloquente la Circoscrizione 4 ha dato vita al proprio progetto di volontariato civico, deliberato dal Consiglio lo scorso 17 giugno.

L'obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza nella segnalazione di problematiche legate al decoro urbano e nella valorizzazione del patrimonio culturale dei quartieri San Donato, Campidoglio e Parella. Il progetto è aperto a tutti i cittadini maggiorenni idonei fisicamente e che non abbiano subito condanne penali; il rapporto con la Circoscrizione sarà diretto e regolato attraverso un patto di collaborazione.

Diversi i settori di intervento: dal potenziamento del Centro di Valorizzazione Territoriale Urbano alla cura dello spazio pubblico attraverso il monitoraggio dell'arredo urbano, dalle rilevazioni sull'efficienza dei servizi pubblici come la raccolta rifiuti all'incentivazione alla lettura nelle biblioteche.

Soddisfatto il presidente Claudio Cerrato: “Abbiamo disponibilità diffuse di persone intenzionate a dare una mano senza entrare a far parte di associazioni. Alcune richieste di informazioni sono già arrivate, a partire da settembre i volontari verranno inseriti in progetti già avviati per contribuire alla crescita dei quartieri”.

Per inviare la propria candidatura è necessario scrivere una e-mail all'indirizzo circ4@comune.torino.it. Il patto di collaborazione è disponibile al seguente link:

http://www.comune.torino.it/circ4/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4167