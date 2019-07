Dramma a Rivoli, doppio arresto cardiaco in casa per moglie e marito: morti entrambi

Doppio dramma a Rivoli: marito e moglie sono deceduti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra a causa di un doppio arresto cardiaco. E' successo in via Collegno, nella periferia della città. Il primo ad accusare il malore è stato il signor Alfredo, un 75enne con qualche problema di salute: il marito è stato soccorso con un'india, ambulanza con infermiere, ma poco dopo anche la moglie è andata in arresto cardiaco.

Da una prima ricostruzione, parrebbe che la chiamata di soccorso sia partita proprio dalla moglie, la signora Lina. Lei, che per anni si era presa cura anche del marito, che spesso soffriva di problemi di salute, è poi crollata quando ha visto i medici tentare di salvare il compagno di una vita.