Boni: "Serve un nuovo progetto per la città e l'intera area metropolitana"

"Oggi tanti chiedono le dimissioni di Chiara Appendino. Eppure i tanti "No" di questa Giunta e il progetto di "decrescita felice" erano espliciti e rivendicati. Io credevo e credo siano profondamente sbagliati i no (a partire dalla TAV) e credo che non esista felicità nella decrescita".

Così Igor Boni, coordinatore del Gruppo +Europa Torino, dopo le vicende di questi giorni che hanno coinvolto Torino. "Quel che è certo a mio avviso è che da una parte il PD dovrebbe abbandonare il sogno di rivincita: un'era è finita (era già finita ma non ci han dato retta) e occorre progettarne un'altra. Dall'altra i tanti di centrodestra che invocano dimissioni e nuove elezioni non ci devono far dimenticare che Appendino ha vinto al secondo turno grazie ai voto determinante di centrodestra".