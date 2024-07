A Torino sfalci in ritardo per colpa della pioggia, Tresso: "Ma abbiamo quasi finito ovunque il 1° taglio"

A San Paolo, San Donato, Vanchiglietta e San Salvario e negli altri quartieri limitrofi alla pioggia si sono aggiunte delle difficoltà della " ditta assegnataria del lotto a reperire uomini e mezzi necessari per svolgere adeguatamente il servizio ". Il Comune ha fatto partire delle contestazioni e la situazione è in fase di rientro.

I soldi

Dal punto di vista economico, Torino ha stanziato annualmente tra i 6 ed i 7 milioni in tutto il triennio 2024-2026. Per ottimizzare la gestione degli sfalci, come già annunciato, è stata creata una cabina di regia dove siedono verde centrale, Gtt, Amiat e Circoscrizioni.

"Torino è una groviera di buche tutto l’anno e una giungla d’estate – ha dichiarato Firrao a proposito delle "problematiche gravi, ampiamente prevedibili, che riguardano direttamente il sindaco Stefano Lo Russo”, sul tema del manto stradale ammalorato in molte zone della città. "Torino quest’anno ha incassato 20 milioni euro in più dalle multe per violazioni del codice della strada, che però non sono stati investiti nella manutenzione".

"Sono aumentati i fondi per la manutenzione ordinaria del suolo pubblico – ha replicato l'assessore Tresso - anche se non sarà possibile risolvere tutte le criticità nell’immediato. Il Comune di Torino ha investito circa 3 milioni di euro che diventeranno presto 4: il quadruplo rispetto alla media annuale dell’ultimo decennio. "Attualmente, l’utilizzo di una “macchina tappa buche” è anti-economico – ha concluso – "così come un intervento unico massivo non è realizzabile: serve un progressivo riallineamento degli interventi nel corso degli anni".