Salone dell'auto, Ruzzola (FI): "Incontro Appendino-Di Maio dimostra che l'unica strada sono le dimissioni della sindaca"

“L’inconcludente incontro tra Di Maio e Appendino avvenuto a Torino che avrebbe dovuto invece portare una pacificazione interna delle varie correnti del movimento dimostra che per salvare Torino esiste un’unica strada: le dimissioni del sindaco, altro che rimpasto! L’addio del Salone dell’auto è solo l’ultimo fallimento di una compagine di improvvisati supponenti che hanno dilapidato ció che i torinesi hanno faticato a conquistare per anni. Appendino, per la prima volta nella sua vita politica, batta un colpo da statista: stacchi la spina all’armata brancaleone che in pochi anni è riuscita ad isolare e impoverire il capoluogo del Piemonte. Da troppo tempo il sindaco di Torino annuncia le sue dimissioni. Deve passare ai fatti, presentandole ufficialmente”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia Paolo Ruzzola.