Eventi e Turismo, l'appello dopo il caso Salone: "Su questi temi bisogna essere uniti"

E sul terremoto del Salone interviene anche Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di Commercio di Torino. "Non so esattamente cosa sia successo. Ho un appuntamento con l'organizzatore per capire le cause e le motivazioni della decisione. Di sicuro c'è qualcuno che si è espresso in maniera non corretta nei confronti dell'evento, ma anche capire se c'è dell'altro, all'origine di questa decisione. Magari condizioni economiche più favorevoli".

"Oggi come oggi l'amministrazione deve fare un ragionamento su come vuole andare avanti - prosegue - L'apparenza è quella di una realtà litigiosa e questo non può essere utile. Devono selezionare alcuni temi e argomenti intorno a cui ritrovarsi. Altrimenti si rischia di svilire gli argomenti e di ottenere un effetto controproducente".