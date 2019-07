Innovazione sociale: l'Europa ha scelto Torino per la sua Competition Academy. Obiettivo: combattere la plastica

Torino si conferma in prima linea quando si parla di "innovazione sociale". Un concetto trasversale che vuole dare un peso e una misura all'impatto che le attività dell'uomo (in primis quelle imprenditoriali) hanno sul contesto che le ospita e le circonda. E il nemico che si cercherà di combattere, in riva al Po, è la presenza di plastica nell'ambiente. Ormai un cavallo di battaglia sul fronte della sostenibilità.

La Commissione Europea ha infatti scelto il capoluogo piemontese per ospitare la European Social Innovation Competition Academy, vedendo nella città della Mole elementi che l'hanno contraddistinta per attenzione e attività in ambito innovazione sociale. E proprio grazie a questa forte attenzione per questi temi, Torino è diventata la sede europea della fondazione globale Nesta e nell’ottobre 2017 ha infatti dato il via alle sue attività Nesta Italia. La presenza della Fondazione nel capoluogo piemontese ha così spinto la Commissione Europea a organizzare quest’anno la prestigiosa tre giorni di social innovation nel Academy a Torino. La Academy sarà ospitata da Unicredit all’interno dell’innovativa struttura UniManagement, in via XX settembre.



Da sette anni a questa parte la European Social Innovation Competition è un punto di riferimento per gli innovatori sociali in Europa. Negli anni sono stati individuati oltre 10mila progetti di innovazione sociale e ne sono stati premiati oltre 100. Lanciata in memoria del pioniere dell'innovazione sociale Diogo Vasconcelos, la European Social Innovation Competition è un progetto finanziato dalla Commissione europea in tutti gli Stati membri dell'UE e nei paesi associati a Horizon 2020.