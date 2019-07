La sfida di Appendino ai 5 Stelle:"Lunedì vediamo se votate contro il Motovelodromo"

Dopo l’allontanamento forzato di Guido Montanari dalla giunta, Chiara Appendino sfida la sua maggioranza a scontrarsi con lei o deporre definitivamente le armi. A fissare data e ora, come nel selvaggio west, è la stessa sindaca.

“La prossima settimana – ha detto la prima cittadina in consiglio comunale, durante la replica alle comunicazioni sull’ex vicesindaco – ci misureremo con alcune delibere ed è su queste che ci testeremo come ente: vedremo già lunedì prossimo se la Sala Rossa è in grado di decidere e di far partire gli atti”.

Parole che suonano come un aut-aut ad una parte della maggioranza, che aveva bloccato il passaggio in consiglio comunale della delibera per la riqualificazione del Motovelodromo. L’ormai ex vicesindaco Guido Montanari, nonostante avesse ceduto alla richieste di modifiche sulla cessione di superficie della struttura, non era riuscito a portare l’atto in Sala Rossa per la contrarietà della minoranza, ma anche delle consigliere del M5S Viviana Ferrero e Daniela Albano.