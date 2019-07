Museo del Cinema, mercoledì 17 “Open Day” con ingresso a 1 euro e visita alla mostra #FacceEmozioni

In occasione dell’apertura della nuova mostra #FacceEmozioni. 1500-2020: dalla fisiognomica agli emoji e per il World Emoji Day il Museo propone mercoledì 17 luglio l’OPEN DAY con ingresso a 1 euro e tante attività per tutti.

Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 un corner fotografico per una speciale foto ricordo. Nel pomeriggio sul set sarà possibile posare con i Cosplayer che interpreteranno le cinque emozioni protagoniste del film Inside Out. Inoltre sculture di palloncini per tutti e per i visi dei più piccoli pennelli, colori e brillantini.