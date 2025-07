Cinema sotto le stelle e passione per il tennis: due serate al Up Centro Abitato

Due appuntamenti estivi all’insegna del grande cinema e dello sport: Up Centro Abitato, centro sportivo polivalente promosso dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno e situato nell’area ex Michelin di via Casteldelfino 64 a Torino, ospita “Un’Estate al Cinema”, la storica rassegna cittadina di cinema all’aperto organizzata dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con l’Associazione Baretti.

L’area di Up Centro Abitato, spazio culturale e sociale, si trasformerà in un suggestivo cinema sotto le stelle per accogliere il pubblico in due serate a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con inizio alle ore 21:30:

Venerdì 18 luglio – La battaglia dei sessi

Il film racconta la storica sfida del 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs, divenuta simbolo della lotta per la parità di genere.

Venerdì 25 luglio – Borg McEnroe

Un racconto intenso della leggendaria finale di Wimbledon 1980, che vide opposti due icone del tennis mondiale in una rivalità rimasta nella storia dello sport.

Con questa minirassegna a tema tennis, Up Centro Abitato propone un percorso narrativo che intreccia sport, identità, emancipazione e confronto generazionale. Un modo originale per vivere il quartiere, condividere cultura e rafforzare il senso di comunità.

“Un’Estate al Cinema” è molto più di una semplice rassegna cinematografica: è un invito a ritrovarsi, a emozionarsi insieme e a riscoprire il potere del cinema come spazio aperto e inclusivo.