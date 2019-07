Appendino incontra Sala: test dell'auto a guida autonoma sulla Torino-Milano

Incontro tra i sindaci di Milano e Torino, Giuseppe Sala e Chiara Appendino, oggi a Novara su mobilità e promozione del turismo.

Per il primo ambito i due capoluoghi, si legge nella nota del Comune, vogliono collaborare "allo sviluppo della sperimentazione di una tecnologia innovativa come è la guida autonoma, partendo da attività di testing in ambito urbano e sull’autostrada Torino- Milano".

I due sindaci hanno deciso, inoltre, "di analizzare congiuntamente l’opportunità offerta dall’hyperloop, il treno ad alta velocità a levitazione magnetica passiva".