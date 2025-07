Case popolari, operazione straordinaria di sgombero e pulizia: "Un deposito di motorini rubati"

Un’operazione straordinaria di pulizia e sgombero di rifiuti e materiali abbandonati nelle cantine e nei cortili ha interessato stamane il complesso Atc di corso Grosseto-via Sospello, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino.

Durante l’intervento, stabilito nell’ambito del tavolo interistituzionale coordinato dalla Prefettura di Torino e realizzato dalla Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale di Torino e all’Agenzia Territoriale per la Casa, sono state rimosse alcune auto e motocicli abbandonati, sgomberate da masserizie diverse cantine e ripuliti i cortili interni.

“È incredibile che fino ad oggi le cantine di un complesso Atc fossero diventate un deposito di motorini rubati, ora però il vento è cambiato” dichiara l’assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone, presente sul posto, insieme al presidente di Atc Maurizio Pedrini e al vicepresidente Fabio Tassone.

“Ringrazio ancora una volta il Prefetto per aver accolto le nostre segnalazioni – aggiunge Pedrini -, la Polizia Locale e le forze dell’ordine per l’impegno nell’operazione di oggi che contribuisce a ristabilire ordine e legalità nel quartiere, condizioni indispensabili per garantire la serenità degli abitanti delle case popolari, ma anche permettere la prosecuzione degli importanti lavori di riqualificazione che interessano il quartiere”.

Il complesso di corso Grosseto, interamente di proprietà Atc, è già stato oggetto di 3 significative operazioni di ripristino della legalità che tra l’autunno del 2022 e l’estate scorsa hanno permesso di sgomberare 12 alloggi occupati abusivamente.

Noto come “16° quartiere” (in ordine di edificazione) ex Iacp (Istituto autonomo case popolari), quello compreso tra corso Grosseto e le vie Sospello, Bibiana e Chiesa della Salute è uno dei più grandi complessi di edilizia sociale a Torino attualmente interessato da lavori di riqualificazione con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. E’ costituito da 18 palazzine di cui 16 a uso residenziale per complessivi 569 alloggi. Grazie un investimento da oltre 21 milioni di euro del programma “Sicuro, Verde e Sociale” della Regione Piemonte, sono in corso lavori di efficientamento energetico e verifica statica dei 16 edifici a uso residenziale (attraverso la sostituzione degli infissi, l’idro-pulitura e tinteggiatura delle facciate, la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento), il rinnovamento della dotazione impiantistica, la riqualificazione delle aree comuni.