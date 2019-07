Cuneo: durante la notte bianca torna la musica dei "BarbaBlues" all'Infernotto

Torna la musica live dei BarbaBlues firmata dal cantautore piemotese Andrea Giraudo e Fabrizio Casciola alla batteria. Lo “Stare Bene Tour” continua il suo programma estivo questa volta nella cornice dell'Infernotto Yum Club di Cuneo, sabato 20 luglio a Cuneo a partire dalle ore 19.00

In occasione della Notte Bianca la band proporrà i migliori brani di musica blues nel loro speciale stile, ideale per un evento che accompagna la città in una notte speciale. Andrea Giraudo ha da poco pubblicato il suo ultimo disco “Stare bene”, una personale ricerca di armonia, di semplicità e di condivisione, si arricchisce di un nuovo tassello musicale da cui sono estratti La Guarigione (video) e il nuovo singolo La Clessidra (video).

L'evento di Cuneo è solo una delle tappe del tour di Andrea Giraudo che parteciperà anche all'Anima Festival, il prestigioso evento musicale internazionale di Cervere, la bellissima location del Fossanese. Il cantautore piemontese avrebbe dovuto esibirsi assieme a Tony Esposito lo scorso 14 luglio, evento rimandato causa allerta meteo. La data è prevista a breve e sarà comunicata quanto prima.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali social di Andrea Giraudo:

INSTAGRAM: www.instagram.com/andreagiragiraudo/?hl=it

FACEBOOK: www.facebook.com/staffandreagiraudo/

YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UC-hzh372fqtUK2UfTfaG82A/featured