Di Maio lancia il "mandato zero": Appendino non potrà ricandidarsi

La sindaca Chiara Appendino non potrà ricandidarsi al secondo mandato. Nel pomeriggio il leader del M5S Luigi Di Maio ha pubblicato, sul blog delle Stelle, "L'introduzione del mandato zero per i consiglieri comunali".

Come spiega il vicepremier su internet è un mandato che non vale, ma "varrà solo e soltanto per i consiglieri comunali e per i consiglieri di municipio. Dai sindaci in su stiamo parlando comunque di persone che o gestiscono potere e prendono uno stipendio pieno o, in ogni caso, gestiscono potere".

La sindaca Chiara Appendino, pur avendo ricoperto tra il 2011 e il 2016 il ruolo di consigliere di minoranza con Vittorio Bertola candidato a sindaco, non potrà correre per il terzo mandato perché eletta nel 2016 come prima cittadina di Torino.