Cyber guasto mondiale, tilt da banche a aeroporti. Microsoft: "Soluzione imminente"

Un 'cyber guasto' mondiale con servizi informatici in tilt e banche, compagnie aeree, società di telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive e supermercati 'off line'. Un problema globale quello che si sta verificando oggi, che sarebbe però in via di risoluzione. "Siamo a conoscenza di un problema che riguarda i dispositivi Windows a causa di un aggiornamento da una piattaforma software di parti terze. Prevediamo una soluzione imminente". E' infatti quanto ha detto, secondo la Bbc, un portavoce di Microsoft.

Sono intanto più di mille i voli cancellati sinora in tutto il mondo, riferisce ancora la Bbc che cita dati della società di analisi sul settore dell'aviazione Cirium. Nel dettaglio si parla attualmente di 1.078 mentre continuano a susseguirsi le notizie dell'impatto a livello globale del guasto informatico.

Cosa sta succedendo in Italia e nel mondo

A terra le principali compagnie aeree Usa. La Bbc riporta che a Londra il problema informativo avrebbe colpito il London Stock Exchange mentre i maggiori problemi si registrerebbero in Australia con voli bloccati, supermercati nel caos e dalle reti di trasmissione a singhiozzo.

Aeroporti di Roma segnala intanto in una nota che, nonostante i propri sistemi non siano stati impattati dal guasto, "si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici". Problemi tecnici dei sistemi informatici con disservizi sui voli previsti nella giornata odierna presso gli scali di Firenze e Pisa. Toscana Aeroporti sta garantendo la massima assistenza ai propri passeggeri. "Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del volo sui siti delle compagnie aeree e/o degli aeroporti di Firenze e Pisa", informa Toscana Aeroporti.

Il guasto informatico ha generato problemi tecnici anche a Piazza Affari. All'apertura delle contrattazioni il sito di Borsa Italiana non risultava aggiornato, così come il valore dell'indice Ftbe Mib. Attorno alle 9.30 la stessa Borsa Italiana ha comunicato che la corretta diffusione dell'indice Ftse Mib era stata ripristinata. Disagi si sono verificati anche sul London Stock Exchange, dove un problema tecnico ha colpito la piattaforma che diffonde informazioni al mercato, e in apertura è risultato ritardato il valore del principale indice Ftse 100. Al momento, invece, nessun problema negli istituti di credito italiani. Come rilevato da Adnkronos, per Intesa Sanpaolo "non ci sono impatti significativi", mentre Bnl - Bnp Paribas è perfettamente operativa da stamattina. Non vengono segnalate problematiche nemmeno dalle banche completamente online, come Revolut, che in Italia non sta registrando malfunzionamenti.

"Nonostante il disservizio che questa mattina ha colpito diverse piattaforme informatiche a livello mondiale, il Gruppo Autostrade per l’Italia ha attivato nelle prime ore della giornata, nel giro di breve tempo, il proprio sistema di business continuity per tornare a garantire rapidamente sulla rete nazionale la piena funzionalità di tutti i servizi digitali, assicurando la continuità operativa e limitando al massimo i disagi per gli utenti in viaggio in queste ore. Il servizio è stato comunque sempre garantito". Lo comunica una nota.

"Sin dalle prime ore della mattina - si legge - è stato inoltre attivato contestualmente al problema informatico, il protocollo di emergenza che prevede un presidio fisico straordinario di uomini e mezzi su tutti i nodi nevralgici della rete, a supporto dei viaggiatori. Le attività di business continuity continueranno per tutto il giorno fino a risoluzione, onde garantire piena operatività del servizio", conclude la nota.

E ancora: forti disagi, almeno fino alle 10, per i voli da e per l'aeroporto di Berlino. "Ci sono ritardi nella gestione a causa di un problema tecnico - ha spiegato una portavoce dell'aeroporto Berlino Brandenburgo - Le operazioni di volo sono state sospese fino alle 10". Media locali hanno riferito di un guasto al server, ma la portavoce non ha confermato. Il sito ufficiale dello scalo riporta numerose cancellazioni di voli - soprattutto sul breve raggio - e forti ritardi in arrivi e imbarchi.Intanto all'aeroporto Stansted di Londra alcuni check-in vengono effettuati manualmente ma "i voli continuano a funzionare normalmente". "I nostri principali sistemi operativi non sono interessati", afferma un portavoce alla Bbc, ma "alcuni servizi delle macchine di pagamento al dettaglio sono stati interessati" dal tilt.

Problemi anche per varie tv francesi. Canal+ ha confermato di subire gli effetti del guasto che impediscono la regolare trasmissione dei programmi. Disagi anche per Tf1. Un conduttore ha spiegato che il canale non è in grado di trasmettere tutto nella norma. Impossibile, ad esempio, mostrare ai telespettatori le mappe durante le previsioni meteo. E problemi anche per il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi a causa del guasto. Il comitato organizzatore dei Giochi ha confermato l'impatto sulle attività informatiche, a una settimana dalla cerimonia di apertura. "Lo staff tecnico di Parigi 2024 è pienamente mobilitato per limitare gli impatti e abbiamo attivati i nostri piani di contingenza per assicurare il proseguimento delle nostre operazioni", fanno sapere, come riporta Bfmtv.

In Israele il tilt dei servizi informatici riguarderebbe anche alcuni ospedali. Secondo il Times of Israel, il problema interessa alcuni ospedali e il servizio postale, oltre ad alcuni media. Possibili ritardi all'aeroporto Ben Gurion. Secondo il ministero della Salute, sono più di una decina gli ospedali interessati dai problemi in Israele, anche una struttura a Gerusalemme. Gli ospedali operano manualmente e i servizi digitali restano inaccessibili. Il ministero sottolinea come non ci siano ripercussioni nella cura dei pazienti. Le ambulanze vengono indirizzate verso le strutture non interessate dai problemi.

In Nuova Zelanda problemi informatici per diversi sistemi all'aeroporto internazionale di Christchurch. Problemi, ha dichiarato un portavoce del Parlamento citato dalla Bbc, anche per la rete informatica dell'Assemblea.

Il più grande terminal container della Polonia, il Baltic Hub nella città settentrionale di Danzica, è ancora una delle grandi infrastrutture ad essere colpita. "Vi informiamo che stiamo lottando con un'interruzione globale del sistema operativo Microsoft che sta ostacolando le operazioni del terminal", afferma la società. Baltic Hub ha chiesto alle aziende di non inviare container al porto.

Da Ita e Ryanair a Delta, cosa dicono le compagnie aeree

Ita Airways comunica in una nota "che è in corso un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che sta causando importanti disservizi al trasporto aereo con conseguenti ritardi e cancellazioni". "La Compagnia - si legge ancora - sta lavorando per limitare al massimo i disagi dei passeggeri. Per qualsiasi aggiornamento sui voli si prega di consultare l’app e il sito ufficiale della Compagnia ita-airways.com".

Da Edimburgo, la compagnia aerea Ryanair afferma che sta riscontrando "potenziali interruzioni sulla rete", che secondo l'azienda sono dovute a un'interruzione di terze parti, riporta ancora la Bbc. La compagnia consiglia quindi a chiunque viaggi oggi di controllare l'app Ryanair per gli aggiornamenti sul proprio volo.

Intanto le compagnie United, Delta e American Airlines - tutte con sede negli Stati Uniti - hanno emesso uno "stop globale a terra" su tutti i loro voli. I voli attualmente in viaggio continueranno, ma per ora non decolleranno altri voli.

Come tutte le compagnie aeree oggi, Wizz Air sta affrontando "enormi sfide tecniche a causa dell'interruzione dei sistemi IT globali di terze parti". I clienti di Wizz Air potrebbero quindi riscontrare disagi in tutta la rete con i servizi del sito web e dell'app mobile temporaneamente non disponibili. I seguenti servizi online attualmente non sono disponibili: sito web e applicazione mobile di Wizz Air; sistema di prenotazione; sistema di check-in online e visualizzazione della carta d'imbarco; centri di contatto - nuove prenotazioni e modifiche a quelle esistenti.

"Durante l'interruzione - spiega la compagnia aerea - il check-in gratuito è disponibile in aeroporto. Pertanto, consigliamo ai passeggeri di arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima dell'orario di partenza previsto per avere il tempo sufficiente per il check-in, il controllo di sicurezza e le procedure specifiche di salute e sicurezza dell'aeroporto. Vi ringraziamo per la comprensione mentre affrontiamo gli effetti dell'interruzione globale dei sistemi IT. Il team di Wizz Air sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi per i clienti".

"A causa di un guasto informatico globale verificatosi oggi, anche i nostri sistemi sono stati coinvolti. Il nostro team sta lavorando per ridurre al minimo i disagi e garantire il miglior servizio possibile ai nostri passeggeri". E' quanto scrive in una nota Aeroitalia, invitando a "a consultare il nostro sito web per aggiornamenti continui e informazioni".

Microsoft nel mirino, cosa dice la società

Sotto accusa il sistema operativo Windows di Microsoft. "Siamo a conoscenza di un problema che riguarda i dispositivi Windows a causa di un aggiornamento da una piattaforma software di parti terze. Prevediamo una soluzione imminente". E' quanto ha detto, secondo la Bbc, un portavoce di Microsoft.

Un post su X del servizio Microsoft 365 ha spiegato in mattinata che i tecnici della società "stanno indagando su un problema che influisce sulla capacità degli utenti di accedere a varie app e servizi Microsoft 365". Al tempo stesso tuttavia, un portavoce di Microsoft ha detto alla Bbc che "la maggior parte dei servizi sono stati ripristinati".

Microsoft 365 va intanto avanti con "misure di mitigazione" e su X precisa che "molti servizi continuano a riscontrare miglioramenti nella disponibilità mentre proseguono i nostri interventi di mitigazione" dei problemi.

Bbc: "Forse aggiornamento antivirus andato storto"

"Ci sono state segnalazioni che suggeriscono che una società di sicurezza informatica chiamata Crowdstrike, che produce software antivirus, abbia rilasciato un aggiornamento software che andato terribilmente storto e che sta bloccando i dispositivi Windows, provocando la cosiddetta "schermata blu della morte' sui pc". A dirlo è la Bbc, che spiega come tuttavia non è dato sapere se il tilt globale e queste segnalazioni siano parte dello stesso problema o "se si tratti di una tempesta perfetta di due grandi eventi che accadono simultaneamente".

"Non attacco informatico, ma problema tecnico"

L'organo di vigilanza della cybersicurezza australiano ha intanto affermato che non ci sono informazioni che suggeriscano che si tratti di un attacco informatico. I disagi e i blocchi informatici che si stanno verificando in diversi Paesi del mondo non sono infatti legati a un attacco informatico a livello globale, ma a un problema tecnico, apprende l'Adnkronos dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) che dalle prime ore di questa mattina sta monitorando attentamente la situazione anche in Italia fornendo supporto a chi ne ha bisogno. In Italia non si registrerebbero blocchi negli aeroporti come negli Usa. (Redazione/Adnkronos)