Il ministro Toninelli licenzia Pierluigi Coppola, l'unico esperto della costi-benefici favorevole alla Tav

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha licenziato Pierluigi Coppola, l'unico degli esperti della commissione costi-benefici sulla Tav che si era detto favorevole all'opera.

Pare che il licenziamento sia arrivato via mail, una semplice 'pec' firmata dal ministro Danilo Toninelli. Fonti del Mit fanno sapere che Coppola "ha violato norme sulla riservatezza, rilasciando interviste non autorizzate e soprattutto resta un'ombra su di lui, in merito al falso contro-dossier con numeri sballati sulla analisi costi-benefici Tav che gli è stato attribuito sulla stampa e di cui poi lui ha smentito la paternità".

E adesso ci si domanda cosa ne sarà presidente della commissione Marco Ponti, il cui mandato è in scadenza nel mese di settembre. Intanto non hanno tardato a giungere le prime reazioni politiche. Durissimo Matteo Salvini: "Mi sembra che gli italiani abbiano chiesto più 'sì': se l'unico atto del ministro Toninelli sulla Tav è licenziare l'unico professore a favore, non mi sembra che ci siamo proprio", ha commentato il ministro dell'Interno.

"Come avevamo ampiamente annunciato, Toninelli ha cacciato dal Ministero delle Infrastrutture Pierluigi Coppola, membro della Struttura tecnica, per non aver firmato la confusa e faziosa indagine costi – benefici sulla Tav. Il Ministro però dovrà rispondere in Parlamento di questa scelta: presenterò sulla vicenda una interrogazione": ha dichiarato Davide Gariglio, deputato Pd in Commissione Trasporti della Camera.

"E’ chiaro che il M5S non voglia affidarsi a consulenti preparati ed indipendenti ma a yes man compiacenti e non imparziali: tutto questo a spese dei contribuenti. Siamo di fronte ad un ministro sfiduciato, confuso e sull’orlo di una crisi di nervi che invece di dimettersi licenzia dipendenti solo per ripicca”, ha concluso Gariglio.