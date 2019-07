Scoprire Torino e il Piemonte appena scesi dall'aereo: ecco la nuova Area Arrivi di Caselle

Un investimento di oltre 3,5 milioni da parte di Sagat per fornire ai viaggiatori tutti i comfort possibili appena sbarcati a Torino. E' stata inaugurata oggi la nuova Area Arrivi dell'aeroporto di Caselle, che si presenta arricchita di nuovi servizi e spazi commerciali per un totale di 4.455 mq rinnovati (+ 21% rispetto a prima).

La superficie, dopo 180 giorni di cantiere, offre adesso una spaziosa e accogliente piazza attrezzata con sedute di design raffinato, dove attendere i passeggeri in arrivo, corredata da installazioni digitali con contenuti visuali informativi e di intrattenimento.

Cambia volto anche l’accesso esterno, con una nuova pavimentazione composta da 14 mila autobloccanti che compongono un disegno ispirato ai pixel, due bussole girevoli per l’accesso e accanto la scritta luminosa “Torino Airport”.

Inoltre, la "passenger experience" - il percorso dei viaggiatori in transito - si riscopre più accattivante grazie all'aggiunta di diversi servizi che vanno incontro alle esigenze dei viaggiatori.

Primo fra tutti, “Piemonte in your hands”, il nuovo punto informativo dedicato al turismo e realizzato da AlpMed in collaborazione con Regione Piemonte, Visit Piemonte, Città di Torino, Turismo Torino e Provincia e Camera di Commercio di Torino.o Per tutta l’estate, questo spazio esclusivo fornirà ai visitatori informazioni e materiali utili a una visita ottimale del capoluogo e delle altre città. Da settembre permetterà inoltre di acquistare direttamente i servizi turistici in aeroporto, come i biglietti dei collegamenti per il centro città, la prenotazione di transfer individuali, camere di hotel, ristoranti, pacchetti vacanze, ticket di ingresso a musei e molto altro ancora.

A questo si sommano la boutique del sorriso di Smile, Italy!, un nuovo luogo, lontano dai tradizionali studi dentistici, specializzato in prevenzione ed igiene dentale, il primo in un aeroporto italiano; un nuovo concept per il supermercato Crai a servizio dei passeggeri e della comunità aeroportuale; l’offerta rinnovata di Autogrill, con una struttura modulare ispirata alle moderne food court cittadine; la farmacia, nuovi spazi per i rent a car, il servizio bancomat e toilette ammodernate.

L’intervento ha migliorato non solo l’intera rete impiantistica, ma anche l’impatto ambientale dell’infrastruttura: le 650 nuove lampade a tecnologia led di ultima generazione, infatti, riducono i consumi elettrici del 70% rispetto a lampade tradizionali; la nuova facciata in vetro e l’accesso attraverso le bussole girevoli raddoppiano l’isolamento termico, mentre il pavimento in gres porcellanato è realizzato con tecnologia fotocatalitica.

Un luccicante "biglietto da visita" con cui Torino e il Piemonte intero si presentano ai nuovi ospiti o riaccolgono con calore i locali viaggiatori, nel segno dell'eccellenza territoriale.