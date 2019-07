Nasce Piemonte tartufi, il portale per gli amanti del tartufo 2.0

“I golosi di tutte le epoche non hanno mai pronunciato il nome del tartufo senza portare la mano al cappello”, scriveva Alexandre Dumas.

Il tartufo. Fungo ipogeo appartenente alla famiglia delle tuberacee, cibo raro e prezioso dal profumo inconfondibile; versatile, nobile, sofisticato. Un tesoro dei nostri boschi che, nelle sue varietà più pregiate, diventa oggetto del desiderio capace di raggiungere quotazioni degne delle pietre più preziose.

La passione per il tartufo e per i riti antichi e affascinanti della sua ricerca ha spinto due amici e giovani trifolau (cercatori di tartufi), Riccardo e Daniele, a unire le loro forze e competenze per creare un luogo virtuale nel quale il tartufo sia protagonista assoluto.

Nasce quindi www.piemontetartufi.it, un portale di notizie e curiosità che esplora il mondo della “trifola” in tutte le sue sfaccettature: le diverse specie, i cani e il loro addestramento, i miti e le leggende che ammantano di un alone romantico e misterioso il mondo del tartufo, le ricette, le fiere dedicate a questo meraviglioso regalo dei boschi, i luoghi da visitare e le esperienze imperdibili per un turismo rispettoso della natura, legato alla tradizione e ai grandi sapori.

Sono tanti gli argomenti all’interno di questo spazio web dedicato agli appassionati, a chi è alla ricerca di eventi dedicati alla trifola, ai “cercatori”, agli operatori del settore, dai ristoranti a chi trasforma e propone prodotti a base di tartufo.

PiemonteTartufi è un portale in continua evoluzione: a breve, si aggiungerà un forum dedicato a chi cerchi un luogo nel quale scambiare opinioni e consigli sull’affascinante mondo del tartufo.

PiemonteTartufi, una risorsa imperdibile per tutti i truffle lovers...

Pagina Facebook del portale > https://www.facebook.com/tartufipiemonte/