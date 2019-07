A ZOOM Torino al via i 5 giorni dell'amicizia con l'iniziativa Social Detox

Al bioparco ZOOM Torino si festeggiano i 5 giorni dell’amicizia! In occasione della Giornata Internazionale dell’amicizia, che si celebra ogni anno il 30 luglio, il bioparco per cinque giorni - dal 26 al 30 luglio - diventerà la cornice perfetta per festeggiare le amicizie che durano da tempo o quelle appena nate, con sconti e promozioni a loro dedicati, e a tutti i partecipanti lancia una importante sfida: il SOCIAL DETOX!

Il 30 luglio, nella Giornata Internazionale dell’amicizia, tutti coloro che lasceranno il proprio smartphone in cassa, riceveranno un voucher per una foto omaggio (a fronte di una acquistata). Gli scatti verranno realizzati presso il punto foto “Pappagalli experience”: in questo modo potranno godersi a pieno la giornata al parco in compagnia degli amici, liberi per un giorno da Stories di Instagram e momenti live, e avere la possibilità di ricevere lo stesso un ricordo “digitale” della giornata.

Con questa iniziativa ZOOM intende celebrare il valore dell’amicizia e dello stare insieme per condividere momenti di gioia e divertimento. Il bioparco, infatti, è da sempre il luogo ideale dove trascorrere le giornate all’aria aperta in compagnia degli amici per un’esperienza immersiva a contatto con la natura e gli animali ospiti del parco da vivere, almeno per una volta, liberi dalla tecnologia che sempre più spesso ci allontana dalla realtà.

Un’opportunità unica in occasione della quale tutti potranno vivere insieme ai propri amici un vero e proprio viaggio alla scoperta degli oltre 300 animali delle 84 specie ospitate negli 11 habitat immersivi che riproducono ambientazioni africane e asiatiche - Serengeti, Hippo Underwater, Madagascar, Asia, Anfiteatro di Petra, Baia dei Pinguini, Bolder e Malawi Beach, Fattoria del Baobab, Tempio delle Tigri, Lontre di Manakara – e attraverso i talk, fino a 20 al giorno, tenuti dai biologi, conoscere tutto degli animali ospitati.

Si potrà così provare l’ebrezza di trovarsi in Madagascar, con i lemuri, le tartarughe giganti, i pellicani e i fenicotteri, nella Giungla Asiatica, con la famiglia di siamanghi, le gru e i cervi, davanti al Tempio delle Tigri, con i tre fratelli di tigre siberiana, nella Fattoria del Baobab, dove conoscere gli asini somali e il loro piccolo Oliver, buoi dei Watussi e dromedari, di fronte alle Lontre di Manakara, in Serengeti, habitat multi-specie dedicato alla Savana. Imperdibili il Belvedere delle giraffe, una balconata a 3mt di altezza dove guardare negli occhi gli altissimi erbivori e Hippo Underwater, il primo acquario all’aperto italiano dove vedere gli ippopotami sott’acqua tra migliaia di pesci tropicali coloratissimi.

L’avventura continuerà anche nelle due spiagge immersive. La prima è Bolder Beach, l’habitat che riproduce la famosa baia Boulders Beach tra le più popolari della Penisola del Capo in Sudafrica dove è possibile nuotare accanto ai pinguini africani, separati esclusivamente da una vetrata.

Poco distante da Bolder Beach, sorge Malawi Beach, la seconda spiaggia di ZOOM che riproduce fedelmente il paesaggio dell’africano Lago Malawi simbolo di biodiversità e dichiarato patrimonio dell’Unesco, dove vivere un’avventura incredibile nuotando, separati solo da un vetro, accanto agli ippopotami. Imperdibile la Snorkel Experience per nuotare, insieme a un biologo, in mezzo a piranha erbivori, pacu e ciclidi, pesci tropicali coloratissimi.

Sabato 27 e domenica 28 luglio il parco sarà aperto dalle 10 alle 22 per offrire a tutti la possibilità di vivere 12 ore di avventura. Ci si potrà così tuffare nelle due piscine Bolder Beach e Malawi Beach, fino ad aspettare il tramonto, fermarsi a cena con gli amici - potendo scegliere per esempio il menù grigliata al Mizoli Gril, o gustare le ottime pizze ad alta digeribilità della nuova pizzeria di Ombiasy Restaurant - e godersi il fascino del parco fino al chiaro di luna per un vero e proprio Night Safari.

In occasione dell’apertura del parco fino alle 22, alcuni dei talk verranno proposti ai visitatori anche al tramonto per far scoprire, affiancati dai biologi, abitudini e comportamenti degli animali e dei loro habitat verso il crepuscolo. Da non perdere la speciale visita nelle Holding Giraffe, Il volo dei rapaci - per assistere all’incredibile dimostrazione dei protagonisti del cielo, i rapaci notturni e diurni - Savana tour - per vivere un’esperienza incredibile a tu per tu con giraffe, zebre, gazzelle, rinoceronti e ippopotami e tante altre specie resa ancora più affascinante al tramonto – e il talk dedicato alle tigri che presenterà in particolare la vitalità serale delle abili predatrici della giungla che infatti, come tutti i felini, durante la giornata riposano per mantenere le energie indispensabili per la caccia al tramonto.

Infine, nel weekend sarà inoltre possibile assistere allo spettacolo celebrativo dei 10 anni del bioparco dal titolo JHuman Jungle di Milo Scotton, della compagnia ArteMakia, e alle performances itineranti degli acrobati (spettacolo e performances inclusi nel biglietto di ingresso al parco).