Tav, il gruppo regionale del M5S: "Rispettare il contratto di governo e l'analisi costi-benefici"

"Chiediamo il rispetto del contratto di Governo, in particolare laddove si specifica che i soggetti contraenti 'si impegnano a non mettere in minoranza l’altra parte in questioni che per essa sono di fondamentale importanza'. Se dovesse presentarsi in Parlamento una maggioranza trasversale del partito unico delle opere inutili, con il voto determinante della Lega, si sancirebbe di fatto la violazione di un importante punto del Contratto di Governo". Il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle in Piemonte non si muove di un centimetro e difende le proprie posizioni No Tav.

"E' stata redatta una analisi costi benefici che ha dato esiti chiari, il metodo è stato condiviso con gli altri contraenti del contratto di Governo ed è stato utilizzato per definire l’utilità di altre opere", scrivono i consiglieri grillini. "E' un grave errore cambiare posizione in seguito a non meglio precisate promesse dell'Europa. Mettendo in discussione il metodo adottato ed i punti importanti del Contratto, allora è necessario mettere in discussione la tenuta del contratto stesso".