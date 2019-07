Lista nozze: alcuni consigli per non sbagliare

Fiori, location, abiti da sposa e da sposo, ristorante e bomboniere. Gli aspetti da considerare quando si decide di fare il grande passo sono davvero tanti. Tuttavia, non bisogna dimenticarsi di redigere la lista nozze. Il rischio, infatti, è quello di riceve regali inutili e poco graditi, da relegare in cantina o in un angolo della casa. Del resto, oggigiorno la maggior parte delle coppie prima di sposarsi decide di convivere, il che sta a significare che piatti, pentole ed elettrodomestici non sono più una priorità.

Di fatto, gli sposini sono più interessati ad organizzare un viaggio indimenticabile o a fare una donazione importante ad un ente benefico. Ultimamente sta riscontrando grande successo la lista nozze online , poiché permette di gestire al meglio i regali e di non avere preoccupazioni. L'importante è scegliere il sito più adatto a cui affidarsi, possibilmente gratuito. Le possibilità sono sicuramente tante e tutte pensate per agevolare gli sposi nell'organizzazione del loro giorno speciale, che ricorderanno per tutta la vita.

Che cosa prevede la tradizione?

Ma che cosa prevede la tradizione in merito ai regali da fare agli sposi in occasione del loro matrimonio? Di norma, gli invitati sono chiamati a fare un regalo alla coppia che convola a nozze, che può essere un oggetto o una busta con del denaro. Lo scopo è quello, non solo di celebrare l'importante passo compiuto, ma anche di ripagare gli sposi per le spese sostenute per il matrimonio.

Ovviamente, non bisogna dimenticare che molto dipende dal budget di cui dispone l'ospite e dal legame che questa persona ha con lo sposo o con la sposa. Per questa ragione è importante non attuare delle imposizioni, ma lasciare massima libertà agli invitati. Ma dove devono essere consegnati i doni di nozze?

Un tempo venivano inviati a casa della sposa o consegnati il giorno della cerimonia. Oggi, invece, nella maggior parte dei casi, viene destinato uno spazio apposito, sia per i pacchetti che per eventuali buste contenenti del denaro. In caso di lista nozze effettuata su internet è possibile anche ricevere direttamente a casa i regali, una volta scelto come utilizzare i soldi raccolti.

Come scegliere i regali di matrimonio?

Per gli sposi moderni la lista nozze è sempre un problema. Infatti, come già ricordato in precedenza, la maggior parte delle coppie ha già la casa arredata. Dunque, cosa suggerire agli invitati? Molte persone optano per una luna di miele speciale, in qualche località esotica o mai esplorata. Tuttavia, alcune coppie cercano di togliersi qualche sfizio, magari scegliendo qualcosa di tecnologico o con cui dar sfogo a qualche passione comune.

Tuttavia, se il tema del matrimonio è green, è possibile indirizzare gli ospiti anche verso prodotti biologici e rispettosi dell'ambiente. Per chi lo desidera, però, esiste anche la possibilità di donare quanto raccolto ad associazioni ed enti benefici. Di fatto, non ci sono limiti per quanto riguarda i regali di nozze. Tuttavia, è necessario tenere a mente le possibilità degli ospiti e non metterli in imbarazzo. Del resto, il matrimonio deve essere un momento di gioia, non solo per gli sposi, ma anche per gli invitati