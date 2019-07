Migranti, Fregolent: "All'Ex Moi mancano all'appello centinaia di clandestini"

"Dal 2017 a oggi, stando alle cifre riportate dai media, sono state evacuate dalla Palazzine Ex Moi di Torino poco più di 650 persone a fronte delle oltre mille che occupavano abusivamente gli edifici. Per una spesa complessiva quantificabile, tra risorse stanziate dalla Stato e dalla Fondazione San Paolo, di 7 milioni di euro". Lo dice Silvia Fregolent, deputato Pd, sull'evacuazione delle ultime Palazzine avvenuta questa mattina.

"E' evidente - conclude Fregolent - che oltre 350 individui, probabilmente clandestini e non regolarizzabili, siano oggi irrintracciabili e la cui condizione disperata potrebbe rappresentare un rischio per loro stessi e per l'ordine pubblico. E' questo il modello di sicurezza che Salvini e Appendino vorrebbero spacciare per vincente? E con costi così esorbitanti pari ad oltre 10.000 euro per ogni persona evacuata?".