Anastacia alle Ogr Torino: prima tappa in Italia del tour che celebra i 25 anni di Not That Kind

Anastacia tornerà in Italia nel 2025 e lo farà Torino per la prima data del tour che celebra i 25 anni dall'uscita dell'album Not That Kind contenente il singolo, diventato inno intramontabile, I'm Outta Love.

Il concerto si terrà alle OGR Torino mercoledì 19 marzo.

I biglietti per la data di Torino saranno disponibili a partire da domani, 5 luglio 2024, alle ore 10.



I fan italiani potranno finalmente rivedere l'icona del pop che a proposito di questo nuovo tour ha dichiarato: "Sono entusiasta di tornare in tournée in Europa e felice di poter esibirmi in tanti splendidi luoghi per la mia speciale fanily. Non ho avuto la possibilità di fare un tour per il mio primo album, il che rende tutto questo ancora più speciale. Non posso credere che siano passati 25 anni da Not That Kind, festeggeremo in puro stile Anastacia. Non vedo l'ora di vedervi tutti lì!".



Il concerto si svolgerà nella suggestiva Sala Fucine delle OGR Torino, ex Officine per la riparazione dei treni, oggi conosciute come iconico hub per la cultura, la musica e l'innovazione.





Per info: https://ogrtorino.it/