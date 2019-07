Pinerolo: "È importante dare un segnale", l'assessore Laurenti lascia l'M5S

“Sono un assessore esterno e per me è più semplice dire addio al Movimento Cinque Stelle”. Martino Laurenti, assessore alla Partecipazione, ha deciso di abbandonare l’M5S e l’ha comunicato all’assemblea degli attivisti di lunedì.

Il suo gesto è arrivato, malgrado il sindaco Luca Salvai e il gruppo di attivisti gli avessero chiesto di aspettare, perché a Pinerolo non è tramontata l’idea di un’uscita tutti insieme.

Laurenti è stato uno dei più critici sulla posizione del Movimento dopo la decisione del premier Giuseppe Conte di appoggiare la Tav: “Ho preso la mia decisione, anche se cancellare l’iscrizione, dal punto di vista formale, non è così semplice”. Come mai non ha aspettato il gruppo? “È importante dare un segnale subito. Il ‘no’ alla Tav è uno dei punti fondanti del Movimento” commenta. A nulla sono valsi anche gli interventi da Roma, che hanno cercato di placare le acque.

Laurenti, come detto, potrebbe non essere l’unico, il gruppo di Pinerolo infatti vuole decidere se rimanere nel M5S o uscire tutti insieme e molti premono perché la scelta arrivi in fretta.

Qualsiasi decisione collettiva, assicurano gli attivisti, non influirà sulla durata di questa Amministrazione.