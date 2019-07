Striscione Palazzo Regione, Loewenthal (+Europa): "Bene regolarne l'esposizione"

Dopo il caso dello striscione "Verità per Bibbiano" affisso dall'assessore Ricca sulla facciata del Palazzo della Giunta regionale, il presidente del Consiglio regionale Allasia ha deciso di formulare una proposta per regolare tutte le esposizioni di striscioni sulle facciate istituzionali.

"Quanto accaduto lo scorso 25 luglio - dice Elena Loewenthal (+Europa) - ha dell'increscioso. Utilizzare la facciata di un'istituzione pubblica, quale è quella della sede della Giunta regionale, per affiggere striscioni dal valore meramente propagandistico è una pratica inaccettabile. Al di là del merito della scritta - per cui sarà la magistratura a rendere verità su quel fatto di cronaca specifico come sancisce la Costituzione - è indubbio come non sia più rinviabile la discussione da parte del Consiglio Regionale di cosa possa essere affisso o meno sulle facciate delle sedi istituzionali piemontesi. Siamo quindi d'accordo con il Presidente Allasia quando prospetta di formulare una proposta che regoli tutte le esposizione di striscioni sulle facciate istituzionali. A nostro avviso la scelta più logica sarebbe quella di non rendere possibile alcuna esposizione, a tutela dell'istituzione come luogo di terzietà e di rappresentanza dell'intera comunità: qualsiasi azione propagandistica, volontaria o meno, verrebbe in tal modo bloccata sul nascere".