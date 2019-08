Cucine moderne? ma solo su misura

Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più anche in Italia la predilezione per le cucine su misura . La progettazione di dettaglio di tutti gli ambienti della casa viene demandata sempre di più a professionisti del settore come la Bottega di Mastrofiore che riescono ad ottimizzare tutti gli spazi, assegnando un posto per ogni cosa, con una ampia gamma di cassetti e con sistemi di apertura personalizzati. In una cucina su misura ogni componente dell’arredamento viene adattato alle dimensioni ed alla forma del locale e soddisfa tutte le necessità di chi la abita e la utilizza. Questo metodo è usato per tutti gli stili di arredamento, dal classico al country, a quello in muratura, compreso le cucine moderne. La base per avere un prodotto di qualità, con tempi di consegna rispettati e prezzi concorrenziali è quella di rivolgersi ad esperti del settore.



Il perché di questa scelta



Quando si pensa ad una cucina su misura le conclusioni portano sempre nella direzione di soluzioni artigianali di grande qualità. Con una cucina di questo tipo si superano i vincoli geometrici e dimensionali degli spazi a disposizione e si ottimizzano, grazie alla maestria di progettisti e sapienti mobilieri, le misure e le forme dei mobili, dei pensili e degli accessori. Specialmente quando si ha a disposizione un piccolo spazio, si deve cercare di trarne il massimo beneficio di movimento con una cucina personalizzata. Per fare questo elettrodomestici, ripiani e mobiletti, sono sistemati in tutti gli angoli, con soluzioni innovative anche dal punto di vista della tecnologia, mirando nello stesso tempo alla funzionalità ed alla praticità.



La cucina su misura è una soluzione valida anche in caso di grandi spazi a disposizione, in quanto permette di effettuare delle scelte diverse, magari con una soluzione ad isola o a penisola, avendo così a disposizione una maggiore versatilità operativa.



Stabilito che le cucine su misura sono idonee sia per spazi grandi che piccoli, ecco che la personalizzazione può riguardare non solo dimensioni e posizionamento dei mobili, ma anche il materiale con il quale sono realizzati, il rivestimento, la finitura ed il colore. Ecco che diversi trattamenti superficiali, o l’utilizzo di legni pregiati, piuttosto che di porcellane o resine particolari, rendono veramente "personale" il risultato finale. Una cucina su misure rende anche il cliente più "partecipe" della sua realizzazione, magari anche condividendo con il progettista le proprie idee.



La progettazione delle cucine su misura



La progettazione delle cucine su misura avviene tenendo in conto l’ergonomia, la praticità e l’organizzazione del lavoro. Le zone principali che vengono prese in esame dai progettisti sono la zona di preparazione delle vivande, la zona cottura, la zona di conservazione e la zona adibita al lavaggio delle stoviglie. Per realizzare una cucina "perfetta" è quindi necessario che queste quattro zone si integrino perfettamente tra di loro creando un arredamento comodo, funzionale e duraturo nel tempo. Nella zona cottura si deve porre attenzione particolare al posizionamento dei fornelli e del forno, che devono avere un accesso pratico e non angusto.



Per quanto riguarda la zona di preparazione delle vivande è necessaria una sufficiente libertà di movimento e nello stesso tempo deve essere possibile avere accesso velocemente sia agli utensili che agli ingredienti che si usano di più, come ad esempio l’olio e la farina ed i taglieri ed i contenitori. Per la zona lavaggio si deve cercare di posizionare il più vicino possibile tra di loro la lavastoviglie ed il lavello e per la zona conservazione, molto importante in cucina, si deve guardare con attenzione non soltanto al posizionamento del frigorifero ma anche a quello dei vari armadietti nei quali vengono riposti i cibi. Stabiliti i principi base, la cucina su misura dipende anche dalla conformazione del locale e può variare da quella in linea a quella disposta a "L" o a "U", alle classiche soluzioni a penisola o a isola. Quando si progetta una cucina su misura si deve conoscere ogni singolo dettaglio delle dinamiche che si svolgono all’interno del locale; una delle cose più importanti è il calcolo dell’apertura dei cassetti e degli sportelli dei mobili che dovrebbero essere senza alcun intralcio, ma non sempre è possibile a causa delle dimensioni del locale.



I vantaggi e gli svantaggi di una cucina su misura



Quando si sceglie di installare una cucina su misura si tiene conto delle necessità e si cerca di adattare i mobili allo spazio disponibile, e per questo scegliere un buon mobiliere è sempre una buona base di partenza anche se alla fine si avranno, come nel caso delle cucine standard, sia dei vantaggi che degli svantaggi. Il vantaggio principale di questa tipologia di cucine è la personalizzazione, che si può effettuare sia nella scelta della componentistica che dell’estetica dei mobili. Disposizione dei mobili, dei ripiani, scelta del giusto elettrodomestico e degli accessori, colori e finiture, sono senza dubbio l’aspetto più decisivo di una ottima personalizzazione. Anche l’ottimizzazione degli spazi, specialmente quando si tratta di arredare uno spazio ristretto è uno dei vantaggi, in quanto permette di non avere dei vani inutilizzati e di organizzare meglio le varie fasi delle operazioni da svolgere.



Una cucina su misura permette anche una maggiore funzionalità d’utilizzo in quanto viene realizzata tenendo presenti le richieste del cliente e sono disponibili delle soluzioni non presenti in quelle standard, come ad esempio una spianatoia che rappresenti anche un piano di appoggio oppure degli attacchi idrici maggiormente funzionali grazie al loro posizionamento. Quando si realizza una cucina su misura solitamente si utilizzano anche materiali di qualità e questo garantisce il vantaggio di una maggiore durata nel tempo. Tra gli svantaggi potrebbe essere individuato il tempo di consegna, per cui è necessario rivolgersi ad aziende professionali che riescono a ottimizzare i tempi di produzione. In alcuni casi uno svantaggio è rappresentato dal prezzo, sicuramente più elevato rispetto ad una cucina standard, anche per il costo della progettazione. Un ulteriore svantaggio potrebbe essere rappresentato dalla ricambistica in quanto si potrebbero avere dei problemi per l’acquisto, ai quali è possibile ovviare, sempre seguendo il consiglio del produttore, acquistando insieme alla cucina, alcuni elementi di scorta, specialmente per cerniere degli sportelli e tasselli.