Cinema a Palazzo Reale omaggia l'estro di Gualino

"Tutti conosciamo il Gualino imprenditore, mecenate o collezionista. Un po’ meno conosciuta è, invece, la sua figura legata al mondo del cinema". Lo dice Fulvio Paganin, direttore artistico di "Cinema a Palazzo", per presentare la piccola selezione di film (“La scala a chiocciola”, “I soliti ignoti”, “L’invasione degli ultracorpi” e “Diario di un curato di campagna”, in programma rispettivamente il 2, 3, 4 e 6 agosto) nata per aiutare a comprendere lo sguardo del Gualino pioniere della distribuzione di pellicole dai generi molto diversi.