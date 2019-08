E' finito fuori strada con la sua moto a Torre Bormida, nel Cuneese, oggi pomeriggio.

Grave S.D., centauro di 48 anni, di Leinì.

Per il motociclista si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.