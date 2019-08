MioDottore Awards 2019: oltre un terzo delle eccellenze sono donne, tre di loro lavorano a Torino

MioDottore, la piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche parte del gruppo Docplanner, ha annunciato i vincitori della seconda edizione italiana dei MioDottore Awards, il premio che valorizza e riconosce la qualità dell’operato dei professionisti affiliati.

Sono tre le eccellenze torinesi che sono state premiate, finendo tra i primi venti classificati. Al sesto posto, premiata per la chirurgia plastica, la dottoressa Mariarosa Romeo, al nono per epatologia e gastroenterologia, la dottoressa Anna Morgando, mentre al 17esimo postotroviamo il dottor Gian Luca D'Uggento per odontoiatria e ortodonzia.

Il riconoscimento unico nel suo genere, celebra qualità, passione e dedizione dei medici e premia i più apprezzati sulla base delle recensioni e dei giudizi espressi da pazienti e colleghi con la stessa qualifica medica. L’edizione italiana di quest’anno vede 26 specialisti vincitori che si sono distinti nelle rispettive categorie di specializzazione prese in esame: allergologia, andrologia e urologia, angiologia e chirurgia vascolare, cardiologia, chirurgia generale e proctologia, chirurgia plastica, odontoiatria e ortodonzia, dermatologia, endocrinologia, epatologia e gastroenterologia, fisiatria, fisioterapia, gineocologia e ostetricia, medicina estetica, neurochirurgia, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, podologia, psichiatria, psicologia e psicoterapia, radiologia e infine reumatologia.

Oltre un terzo dei medici vincitori è composto da specialiste donne (35%), di queste il 22% provengono rispettivamente da Lazio, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna e l’11% dalla Sicilia. Le nove esperte premiate operano nei settori di allergologia, chirurgia generale e proctologia, chirurgia plastica, epatologia e gastroenterologia, fisiatria, medicina estetica, neurologia, pediatria e psicologia e psicoterapia.

La regione che conta il maggior numero di eccellenze mediche è il Lazio, con quasi un terzo (27%) dei professionisti premiati. La selezione dei vincitori, nella prima fase dell’iniziativa ha tenuto conto del parere dei pazienti. La seconda fase di voto, ha invece visto i professionisti appartenenti alle stesse categorie di specializzazione chiamati ad esprimere un giudizio sui colleghi nominati. Infine, la selezione decisiva, è stata guidata dal numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dei giudizi dei colleghi di specializzazione e del contributo dello specialista alla risoluzione di dubbi o domande all’interno della sezione "Chiedi al Dottore".

La prima classifica per il MioDottore Awards 2019 è stata, per l'Allergologia la dottoressa Caren Uasuf di Palermo, al secondo posto per Andrologia e Urologia il dottor Andrea Russo di Milano, mentre a completare il podio per Angiologia e chirurgia vascolare ecco il dottor Gianni De Angelis di Varese.