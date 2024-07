Aiuola Ginzburg, addio al degrado? A fine agosto al via in cantieri per un "nuovo look"

A fine agosto al via il cantieri per dare un nuovo look all’aiuola Ginzburg. La piccola area verde tra via Oddino Morgari e via Belfiore è soggetta una situazione di degrado e di microcriminalità, l’ultimo episodio è accaduto a Roberto Arnaudo, direttore della Casa del Quartiere di San Salvario, malmenato per strada da alcuni spacciatori dopo essersi piazzato con tavolino e pc proprio per disincentivare il degrado.

La riqualificazione dell'area prevista per fine agosto, nasce da un confronto costante tra Casa del Quartiere, Circoscrizione 8, Città e Territorio, per migliorare la situazione attuale, per consentire ai cittadini di utilizzare lo spazio tutti i giorni e ma anche per eventi e iniziative.

“L’intervento consentirà di sfruttare uno spazio unico, ampio e versatile, all'insegna dell'accessibilità e dell'inclusività, che consentirà di poter svolgere attività differenti: dagli spettacoli alle riunioni, dallo studio alle attività all'aria aperta” spiega il presidente Massimiliano Miano.

“Aiuola Ginzburg sarà un luogo più sicuro, attraverso la cura degli arredi che saranno in gran parte amovibili e utilizzati all'occorrenza. Più illuminato, con luci sospese, posizionate tra i quattro grandi alberi presenti nell'area. Più presidiato, grazie alle molteplici attività, gran parte delle quali finanziate dal bando Youtoo. Più flessibile, per tutte le iniziative che vorremmo realizzare.”

A beneficiare del bando Youtoo sono il "Polo Culturale Lombroso 16", la "Casa del Quartiere di San Salvario", e "Hiroshima Mon Amour”.