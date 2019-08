Strisce giallo/blu a Campidoglio, nessun problema dopo la prima settimana

La novità delle strisce giallo/blu, introdotte a borgo Campidoglio

lunedì 29 luglio, non ha provocato problemi degni di nota alla sosta

nei quartieri limitrofi, in particolare a Parella.



Ad affermarlo è il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato,

secondo cui questa prima settimana è trascorsa senza particolari

intoppi: “Non è assolutamente vero - dichiara – che a Parella le auto

sono parcheggiate ovunque: il periodo dell'anno aiuta ma l'unica

differenza degna di nota si è registrata su Corso Lecce tra il lato a

pagamento, rimasto scoperto, e quello gratuito al completo”.



Proseguono, nel frattempo, le lamentele dei cittadini contrari

all'introduzione dei parcometri: “Come già detto nei giorni scorsi –

aggiunge Cerrato – nessuno è contento di pagare, ma ora a Campidoglio

i posti auto si trovano, chi parcheggia ancora a centro strada su Via

Nicola Fabrizi è perché vuole farlo di proposito”.