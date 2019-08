Porta Palazzo, i commercianti inseguono il ladro dopo lo scippo a un anziano

Un signore di circa 80 anni si trovava al mercato di Porta Palazzo nelle prime ore del mattino quando un cittadino straniero, mentre lui era fermo a un bancarella, gli si è avvicinato da dietro strappandogli la collanina in oro che portava al collo. Non ha fatto nemmeno in tempo a guardarlo in faccia perché quando si è voltato il ladro era già scappato.

Alcuni commercianti di frutta, che hanno assistito alla scena, lo hanno inseguito. Contemporaneamente gli agenti della Squadra Volante che presidiavano la zona hanno notato il gruppo rincorrere l’uomo e sono immediatamente intervenuti.

Il ladro, un cittadino marocchino di 44 anni con precedenti di polizia e inottemperante l’Ordine del Questore di lasciare il Paese, è stato arrestato per furto con strappo. La collanina purtroppo non è stata recuperata.