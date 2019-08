A Zoom l’estate è avventura, relax e tanto divertimento con la prima Caccia al Tesoro Social

Dal 10 al 25 agosto l’estate al bioparco ZOOM è avventura, relax e tuffi in piscina dal mattino fino al tramonto! Ma il bioparco ad agosto è anche tanto divertimento: dal 10 agosto partirà la prima Caccia al Tesoro Social di ZOOM. Un grande classico, in una versione tutta social, per un gioco divertente nel quale tutti saranno invitati a partecipare.

Nelle due settimane centrali di agosto, il parco sarà aperto dalle 10 alle 22 per offrire ai visitatori la possibilità di vivere non stop 12 ore di avventura, alla scoperta degli oltre 300 animali delle 84 specie ospitate, tuffarsi nelle due piscine Bolder Beach e Malawi Beach, fino ad aspettare il tramonto, e partecipare tutto il giorno con gli amici alla divertente Caccia al Tesoro!

E questa la vera sfida dell’estate del bioparco ZOOM! Per scovare il bottino della Caccia al tesoro basterà trovare tutti gli indizi - che verranno comunicati sulla pagina ufficiale di Facebook e Instagram del parco nei giorni precedenti al lancio della caccia al tesoro - e seguire i talk al parco per scoprire le risposte. Sarà possibile giocare fino al 25 agosto e ogni giorno, per i primi 10 vincitori, sono in palio premi esclusivi firmati ZOOM.

Con la Caccia al Tesoro di ZOOM si arricchisce di nuova emozione e divertimento quel viaggio avventuroso al parco negli 11 habitat che riproducono fedelmente ambientazioni africane e asiatiche - Serengeti, Hippo Underwater, Madagascar, Asia, Anfiteatro di Petra, Baia dei Pinguini, Bolder e Malawi Beach, Fattoria del Baobab, Tempio delle Tigri, Lontre di Manakara – e conoscere tutto sugli animali ospitati attraverso i talk, fino a 20 al giorno, tenuti dai biologi del parco.

Si potrà così provare l’ebrezza di trovarsi in Madagascar, con i lemuri, le tartarughe giganti, i pellicani e i fenicotteri, nella Giungla Asiatica, con la famiglia di siamanghi, le gru e i cervi, davanti al Tempio delle Tigri, con i tre fratelli di tigre siberiana, nella Fattoria del Baobab, dove conoscere gli asini somali e il loro piccolo Oliver, buoi dei Watussi e dromedari, di fronte alle Lontre di Manakara, in Serengeti, habitat multi-specie dedicato alla Savana. Imperdibili il Belvedere delle giraffe, una balconata a 3mt di altezza dove guardare negli occhi gli altissimi erbivori e Hippo Underwater, il primo acquario all’aperto italiano dove vedere gli ippopotami sott’acqua tra migliaia di pesci tropicali coloratissimi.

L’avventura continuerà anche nelle due spiagge immersive. La prima è Bolder Beach, l’habitat che riproduce la famosa baia Boulders Beach tra le più popolari della Penisola del Capo in Sudafrica dove è possibile nuotare accanto ai pinguini africani, separati esclusivamente da una vetrata. Poco distante da Bolder Beach, sorge Malawi Beach, la seconda spiaggia di ZOOM che riproduce fedelmente il paesaggio dell’africano Lago Malawi simbolo di biodiversità e dichiarato patrimonio dell’Unesco, dove vivere un’avventura incredibile nuotando, separati solo da un vetro, accanto agli ippopotami. Imperdibile la Snorkel Experience per nuotare, insieme a un biologo, in mezzo a piranha erbivori, pacu e ciclidi, pesci tropicali coloratissimi.