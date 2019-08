I No Tav: "Il cantiere è fermo da 400 giorni, sfidiamo Salvini ad allargarlo"

"Continuiamo da noi. Da un cantiere di fatto fermo da oltre 400 giorni grazie alla nostra opera costante di presidio ed iniziativa, da dei lavori di allargamento che sfidiamo Salvini a far partire, così da poter toccare con mano cosa significa cantierizzare un territorio ostile". Il voto del Senato sulle diverse mozioni, definito come "una sceneggiata dall'esito scontato", non ferma la lotta dei No Tav. Che, come riporta l'Ansa, annunciano: "La nostra storia la scriviamo noi. Ci vediamo nella valle che Resiste!".

"I Cinque Stelle hanno perso completamente la Valle. Hanno tentato di salvarsi l'anima portando questa mozione in Parlamento, ma si sapeva come sarebbe andata a finire. Era una parabola già scritta". Questo il pensiero di Nicoletta Dosio, 'pasionaria' No Tav, riportato dall'Ansa. "Sono un'accozzaglia, tutto e il contrario di tutto. Dalla Val Susa hanno preso dei voti. Non il mio, non mi sono mai fidata. Ma tanti altri. Ora li han persi. C'è la Tav e c'è il Dl Sicurezza: i 5 Stelle stanno lavorando a favore di tutte le decisioni disumane di questo governo".