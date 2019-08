Agente preso a calci da detenuto in carcere: è allarme violenza alla Casa Circondariale di Torino

Questa mattina alle ore 10,35 circa, all’atto del rientro dei detenuti dall’ora d’aria, un detenuto extracomunitario giunto in carcere ieri sera, di anni 37, detenuto per resistenza e oltraggio a PP. UU., ristretto al Padiglione B - 9^ Sezione denominata nuovi giunti, per futili motivi, ha in un primo momento strattonato l’Agente di servizio per poi scaraventarlo violentemente a terra e colpendolo a calci. Parrebbe che il detenuto nella prima mattina abbia chiesto all’Agente di servizio nel reparto detentivo di potersi recare al Bar per fare colazione ricevendone l’opportuno diniego.