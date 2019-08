Rifatti i canestri dei campi da basket di Parco Dora

Una bella novità per tutti i frequentatori dell'ex tettoia industriale di Parco Dora, dove un tempo sorgeva lo stabilimento della Teksid: sono stati ripristinati, infatti, i canestri dei campi da basket; l'intervento è stato realizzato dagli organizzatori del Kappa Futur Festival, che se ne sono fatti carico come “risarcimento” per l'occupazione del suolo pubblico e per il disturbo ai residenti dell'area.