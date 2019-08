Furti in appartamento e chiave bulgara: tre fermati per ricettazione

La polizia di Torino ha fermato tre cittadini georgiani di 30, 32 e 38 anni per il reato di ricettazione. Nell'alloggio che i tre hanno affittato per un mese in corso Belgio, gli agenti hanno rinvenuto 6 mila euro in contanti, banconote di valuta estera, orologi, gioielli, monete da collezione, penne stilografiche, un set di argenteria e tanti altri beni provenienti da furti in appartamento. Fra gli oggetti sequestrati anche una chiave bulgara di ultima generazione, ancora più precisa del modello "classico" che consente di aprire una serratura in pochi secondi.

Il fermo è scattato durante un'attività di controllo nel quartiere Crocetta, dove gli agenti hanno notato strani movimenti da parte di due persone in corso Re Umberto, all'angolo con via Cristoforo Colombo. In particolare, due dei tre soggetti a bordo di un’auto presa a noleggio, si sono fermati più volte citofonando ai campanelli della zona, nel tentativo di verificare quali appartamenti fossero vuoti. Una volta accertata l'assenza dei proprietari, la banda annotava le posizioni scattando una foto dell'edificio con il telefono cellulare.



I poliziotti hanno fermato i due rinvenendo all'interno dell'auto attrezzi atti allo scasso, una chiave a doppia mappa, una chiave di un alloggio e quattro telefoni cellulari. Il conducente del mezzo è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Nelle tasche del complice sono state trovate invece, oltre a della colla e un cacciavite, alcune calamite circolari di piccole dimensioni, utilizzate sul telaio delle porte d’ingresso delle abitazioni affinché restino aperte e non vengano danneggiate. L'uomo è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.





Il terzo componente della banda è stato fermato durante la perquisizione nell'alloggio di corso Belgio, preso in affitto a metà luglio attraverso un sito internet.