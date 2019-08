Ricca: “Basta fumi tossici dal campo di via Germagnano! I residenti hanno diritto di respirare. Meno male che per Appendino erano spariti”

“Incendio o ennesimo rogo tossico dal campo di via Germagnano? Nonostante le opinioni della Giunta Appendino, che sosteneva il fatto che il problema fosse risolto, ieri sera i residenti della zona hanno segnalato nuovi fumi tossici che hanno creato forti problemi alle famiglie che vivono nelle vicinanze del campo nomadi", afferma il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca.

"È necessario capire cosa sia successo e nel caso si sia trattato di uno delle decine di roghi di materiale presente nel campo bisognerà trovare il modo di spiegare una volta per tutte che la convivenza tra fumi tossici e famiglie del quartiere non è possibile. Chi pensa di usare un’area pubblica come ‘termovalorizzatore’ privato ha sbagliato tutto e dovrà desistere definitamente".

"La pazienza dei cittadini ha un limite e non si possono trascurare i rischi per la salute di tutti”.