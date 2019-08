Carema in lutto. E' morto Giovanni Aldighieri

Quando la notizia è circolata si è pensato ad uno scherzo di cattivo gusto, ad un'omonimia, ad uno sbaglio. Invece, no. Giovanni Aldighieri, sindaco per oltre 15 anni di Carema, comune al confine con la Valle d'Aosta, si è spento questa notte. Un malore improvviso lo ha strappato alla vita a soli 67 anni.

Nato l'11 giugno del 1952, Giovanni Aldighieri aveva un'unica la passione, il bene per il suo paese. E' stato sindaco per ben tre mandati consecutivi, dal 2004 al 2019 e solo l'impossibilità di poter correre per la quarta volta consecutiva lo aveva fermato dal ricandidarsi alle ultime amministrative. Dal 1994 al 2002 è stato assessore all'agricoltura della comunità Montana Dora Baltea, mentre dalle ultime elezioni era vice sindaco. Per il suo paese, e per tutta la Valle, in verità, ha fatto tanto. Molto di più di quello che si potesse immaginare. Ha portato avanti il progetto di valorizzazione turistica locale, alla protezione della sua identità partendo da quello che la sua terra aveva da offrire, facendo conoscere il Carema un po' ovunque grazie con la tradizionale festa del vino e la creazione anche di un museo. Ha reso accessibile e bello il paese migliorandone la viabilità, ma la sua battaglia più grande, durata praticamente per tutta la durata dei suoi mandati, la fusione con la Valle d'Aosta.

Appena eletto primo cittadino, intavolò il discorso della fusione, ottenendo il parere favorevole della popolazione anche attraverso un referendum. Il processo di annessione si bloccò, ma Aldighieri due anni fa è riuscito ad intavolare nuovamente il discorso ottenendo i primi pareri favorevoli dalle istituzioni.

Tanti gli amministratori locali e della Valle d'Aosta che hanno espresso il loro cordoglio.