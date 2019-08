Torna il maltempo, in provincia di Torino allerta gialla per temporali

Allerta gialla domani sul Piemonte per temporali. Il maltempo sarà particolarmente inteso su Torino e le zone a sud, ovest ed est della città. Piogge forti anche in Alta Val di Susa, valli Chisone, Pellice e Po: meglio nel canavese e nella parte nord della Città Metropolitana.

A causare le piogge sarà un'onda di bassa pressione in transito in serata sul Piemonte, che favorirà l’intrusione di aria fredda in quota, attivando una forte instabilità atmosferica sul settore occidentale e sudoccidentale della regione.

Sono attesi rovesci dal pomeriggio odierno sulle zone pedemontane in intensificazione e estensione alle pianure adiacenti nel corso della serata. I fenomeni temporaleschi più intensi, associati a possibili grandinate e forti raffiche di vento, si verificheranno nelle prime ore di domani. Nelle zone interessate dai temporali saranno possibili allagamenti, caduta di alberi e locali fenomeni di versante in corrispondenza degli impluvi e dei rii minori.

L’attenuazione dei fenomeni è prevista nel pomeriggio di domani, con residui rovesci sparsi, e l’esaurimento in serata. Un deciso miglioramento è atteso per giovedì e venerdì, con condizioni di tempo stabile e soleggiato.