Estate verso la conclusione, ma sempre ricca di appuntamenti per la Val di Susa

Anche se l'estate si avvia verso la fine, non mancano eventi e appuntamenti per le persone che stanno trascorrendo questi giorni in montagna. E in particolare in val di Susa.



Di seguito, ecco tutti gli appuntamenti tra il 30 agosto e l'1 settembre. VENERDÌ 30 AGOSTO

AVIGLIANA

Teatro e cinema

L'obbedienza non è più una virtù

Alla Certosa 1515 alle 21 il Gruppo Musicale di Costalta presenta "L'obbedienza non è più una virtù". Spettacolo di teatro - canzone ispirato a don Lorenzo Milani.

SAUZE D'OULX

Tempo libero

I venerdì del CAI

Alle ore 21 nella sala conferenze dell'Ufficio del Turismo (viale Genevris 7) “I venerdì del CAI”.

VENERDÌ 30 e SABATO 31 AGOSTO

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Due Laghi Jazz Festival

Due Laghi Jazz Festival. Artisti e sonorità jazz da tutto il mondo si riuniscono ad Avigliana per esibirsi nelle splendide cornici dei laghi e del centro storico medievale. Non mancano anche gli appuntamenti fuori Avigliana e gli eventi collaterali.

Programma:

venerdì 30 agosto ore 21:30 Giammarco – Tessarollo – Tavolazzi - Roche quartet Main Stage, Piazza Conte Rosso.

Ore 23:30 Marcello Picchioni trio al Giardino delle Donne, Piazza Conte Rosso.

Sabato 31 agosto ore 21:30 Don Menza Septet feat. Ralph Moore “The Stan Getz Project” Main Stage, Piazza Conte Rosso.

Ore 23:30 Daniele Ciuffreda trio al Giardino delle Donne, Piazza Conte Rosso.

VENERDÌ 30, SABATO 31 AGOSTO e DOMENICA 1 SETTEMBRE

BARDONECCHIA

Eventi sportivi

Lascaris camp

Al campo da calcio a 7 allenamento del settore giovanile del Lascaris.

VENAUS, VILLAR FOCCHIARDO

Tempo libero

Borgate dal Vivo

Quarta edizione del Festival Borgate dal Vivo. Programma:

venerdì 30 agosto Arena di Venaus (borgata VIII Dicembre) ore 21 | NADA in concerto. La musicista livornese, fa tappa a Borgate dal Vivo con la tourneè del suo ultimo album “E’ un momento difficile, tesoro” pubblicato lo scorso mese di gennaio, accompagnata da Francesco Chimenti alle chitarre e tastiere, Franco Pratesi ai bassi e synth, Stefano Cerisoli alle chitarre e Luca Cherubini Celli alle batterie.

Sabato 31 agosto Arena di Venaus (borgata VIII Dicembre) ore 21 | GIO EVAN in concerto. Scrittore, cantautore, umorista, che fanno di lui un artista unico in Italia, arriva a Borgate dal Vivo con Capta – tornate sovrumani, la nuova tournée dopo il successo dell’ultimo tour che ha fatto registrare il sold out a Milano, Torino, Roma, Bologna e Napoli.

Domenica 1° settembre, Villar Focchiardo, Cascina Roland (strada antica di Francia 11), ore 16. Ancora una volta la chiusura del festival estivo è un evento dedicato ai bambini. Spettacolo itinerante per bambini e famiglie nei giardini di Cascina Roland, a spasso con Alice e il Cappellaio Matto, alla scoperta delle meraviglie dei giardini e dei personaggi della favola di Lewis Carroll. Con Stefano Cavanna e Alice Piano. Al termine dello spettacolo, una golosa merenda per tutti i bambini.

VENERDÌ 30 e DOMENICA 1 SETTEMBRE

SAUZE D'OULX

Proposte outdoor

Le gite di Barbara

Le gite di Barbara. Escursioni e gite naturalistiche per adulti. Programma:

venerdì 30 agosto: “Mete Classiche Alta Valle” M.te THABOR (Valle Stretta) - dislivello mt. 1.400. Ritrovo ATL ore 7,30 – difficoltà EE.

Domenica 1 settembre: dislivello mt. 600 – difficoltà E dal “garai” al Lago Orfù: botanica, toponimi, curiosità (Sauze d’Oulx) – percorso ad anello. In collaborazione con il CAI sotto sezione di Sauze d’Oulx.

Attività estive del CAI

Attività estive del CAI sottosezione di Sauze d'Oulx con la guida alpina Carlo Gallone. Programma:

Venerdì 30 agosto: Ferrata La Mine du Grand Clot - (La Grave) dislivello mt. 800 - difficoltà media.

Domenica 1 settembre: dal GARAI al LAGO ORFU’ dislivello mt. 600 – difficoltà E. In collaborazione con la Guida Naturalistica.

Prenotazioni ed eventuale noleggio materiale: Massimo Perron, tel. 3408783589.

SABATO 31 AGOSTO

BARDONECCHIA

Musica e spettacolo

Gran galà finale

Al Palazzo delle Feste “Gran galà finale” di "Porte aperte alla danza". Ore 17:30 esibizione dei più piccoli dai 7 ai 10 anni e ore 20:30 esibizione dei più grandi.

Proposte outdoor

Downhill & BBQ party

Lungo la pista 9, con inizio alle ore 10.00, prova cronometrata (warm-up) di downhill con ricchi premi per le categorie U12, U16, O16 e BBQ party.

EXILLES

Musica e spettacolo

Gran Bal Dub

Per la quinta estate consecutiva, il Forte di Exilles diventa teatro di un ricco calendario di appuntamenti, per grandi e piccoli, che riempie di musica, arte e letteratura uno dei simboli storici del Piemonte. L’Occitania e le sonorità dei suoi strumenti incontrano il dub e l’elettronica per uno show interamente dedicato alla danza. È Gran Bal Dub con Sergio Berardo (Lou Dalfin) e Madaski (Africa Unite). L’attitudine al ballo fa da collante tra due mondi apparentemente lontani, nel concerto delle ore 21. Ingresso € 5. Biglietti disponibili su vivaticket e al Circolo dei lettori.

SANT'AMBROGIO DI TORINO

Musica e spettacolo

Visita e musica alla Sacra

Alla Sacra di San Michele (via alla Sacra 14) alle 21 speciale visita notturna al Santuario, Rovine del Monastero Nuovo e Torre della Bell'Alda e "Momento musicale sotto le stelle" con il maestro Enrico Euron. Prenotazione non richiesta.

SESTRIERE

Attività per bambini e famiglie

Bolle di sapone

Spettacolo di bolle di sapone e attività di intrattenimento bimbi in Piazza Agnelli.

SUSA

Tempo libero

Polvere di stelle...

Su invito dell’associazione Artemide e del Museo Civico Castello di Adelaide, e con il Patrocinio della Città di Susa, l’Associazione Astrofili Segusini organizza "Polvere di stelle...", un “momento osservativo” nel cortile del Castello della Contessa Adelaide (via Impero Romano 2), insieme alla visione commentata di alcuni brevi filmati dedicati alla missione Apollo 11, nel cinquantesimo anniversario. La serata inizia alle 20:00 con un aperitivo a cura di Osteria della Marchesa – su prenotazione, telefonando al 3409346762 o scrivendo a castellosusa@gmail.com– con sottofondo musicale; alle 21:30 concerto del gruppo Succi e i suoi Succiessi; segue l’osservazione del cielo, con dj set e bar all’interno del cortile.

SABATO 31 AGOSTO e DOMENICA 1 SETTEMBRE

BARDONECCHIA

Mostre

Mostra di funghi, bacche e frutti selvatici

Al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) mostra di funghi, bacche e frutti selvatici - 20° anniversario.

Funghi e bacche, meravigliose creature che con le loro forme e stupendi colori adornano il bosco. Esperti naturalisti sono a disposizione per guidarvi alla scoperta di questi straordinari mondi. Nella ricorrenza del 20° anniversario è allestita una piccola mostra dei manifesti disegnati da Miki Negro e quelli "anteprime" di Anja.

Orari di apertura: sabato 31 agosto dalle ore 15 alle ore 19, ore 17 inaugurazione; domenica 1° settembre dalle ore 10 alle ore 19.

CHIANOCCO

Enogastronomia e mercati km 0

Pane, acciughe e bike

"Pane, acciughe e bike" 2019. Domenica 1 settembre dalle ore 10.30 in Piazza Capannone apertura esposizione con inaugurazione, degustazione agli stand di pane, grissini e acciughe in varie salse. Stand panificatori della Valsusa con possibilità di degustazione prodotti arte bianca.

Mercatino prodotti e artigiani Valsusa. Apertura Mostra Antichi Mestieri. Visite guidate all’Orrido a cura dei guardiaparco dei Parchi Alpi Cozie (durata un’ora circa, attrezzarsi di scarpe comode). Nel pomeriggio dimostrazione di caseificazione a cura dei Parchi Alpi Cozie.

RUBIANA

Enogastronomia e mercati km 0

Sagra dei Gili

"Sagra dei Gili" al campo da calcio parrocchiale dalle 9 alle 24.

Per tutto il weekend area food a cura della Pro Loco: riso alla toma d'alpeggio e pere dei Gili, gran tacchino alla bruschetta e pere dei Gili, vino rosè, birra e bibite.

31 agosto mercato artigianale di prodotti tipici: salumi, formaggi e vini, piante e fiori, specialità culinarie.

Ore 21 processione santo patrono.

Ore 21:30 spettacolo di cabaret musicale di Marco e Mauro "Com'è bello far l'amore da Fossano in giù".

1 settembre mercato artigianale di prodotti tipici: salumi, formaggi e vini, piante e fiori, specialità culinarie.

Ore 14:30 giochi campestri e gara delle torte dei Gili fatte in casa.

Ore 20:30 primo contest Bande Musicali.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

CONNDOVE

Enogastronomia e mercati km 0

Sagra della Patata di Mocchie

19ª Sagra della Patata di Mocchie. Programma:

ore 8:30 camminando per la mulattiera. Camminata da Condove a Mocchie con partenza da piazza Martiri davanti al municipio.

Ore 9 Messa nella chiesa di San Saturnino.

Ore 9:30-19 navetta gratuita da Condove piazza Martiri a Mocchie e ritorno.

Ore 10 apertura Sagra della Patata. Mercatino dell'artigianato e prodotti tipici.

Ore 11 inaugurazione della nuova insegna della biblioteca "Alda Rocci Martin".

Ore 12 pranzo della patata in piazza al costo di 12 euro. Menù a tema nei locali con prenotazione obbligatoria.

Ore 14 pomeriggio musicale a cura dell'Unione Musicale Condovese.

Ore 17 premiazione dei giochi.

Nella sala parrocchiale mostra fotografica "Frammenti di storia del monumento".

In biblioteca mostra di Giovanni Falco "Nomi e luoghi delle nostre borgate".

Museo etnografico La Ghindana aperto tutto il giorno.

MEANA DI SUSA

Tempo libero

Giornata Gobettiana

Al Tempio Battista (via Mattie) alle ore 15.30 Giornata Gobettiana. Programma:

ore15.30 culto, predica il pastore Giorgio Bouchard.

Ore 16.30 conferenza a due voci, presiede Elia Piovano (centro culturale M.L.King). Testimonianza di Piera Egidi Bouchard. Intervento del comandante Cesare Alvazzi Del Frate. Intermezzi musicali a cura del Duo Pizzulli: Donne compositrici. Segue merenda sinoira.

Ingresso libero.

SANT'ANTONINO DI SUSA

Attività per bambini e famiglie

Ricicliamo

Dalle 16 "Ricicliamo" – laboratorio sul recupero della carta. Segnalibri, segnaposti, fiori... quante cose puoi creare se la carta non vuoi buttare e la fantasia applicare! Carta, cartone, imballaggi potrai riutilizzare e gli alberi da cui derivano omaggiare... cosa aspetti a prenotare?

Attività + materiale: 5 euro.