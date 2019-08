Appendino annuncerà il nuovo assessore all'Urbanistica il 9 settembre: "In rosa tutte persone competenti"

La sindaca Chiara Appendino annuncerà il nuovo assessore all'Urbanistica nel consiglio comunale del 9 settembre. A dirlo è la stessa prima cittadina in un post su Facebook.

Dopo la "cacciata" di Guido Montanari lo scorso 15 luglio, la prima cittadina ha riassegnato le deleghe di vicesindaco all'assessore Sonia Schellino, tenendo quella all'Urbanistica per sé. La Città, da un mese e mezzo, è senza questa figura.

Oggi Appendino ha avuto il primo confronto con la capogruppo Valentina Sganga al ritorno dalla pausa estiva, "necessario per ripartire con tanti i progetti sul tavolo". Primo tema in discussione, come spiega la sindaca su Facebook, sarà il "nuovo assessore all'Urbanistica che individuerò la prossima settimana dopo il confronto con tutti i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle".

"Torino - spiega la prima cittadina - ha bisogno di una figura che concentri le proprie energie sulle sfide del Piano Regolatore e sulle tante trasformazioni che ci aspettano". Nella rosa dei nomi per il ruolo da assessore all'Urbanistica ci "persone competenti e preparate per ricoprire questo compito, in cui abbiamo totale fiducia".