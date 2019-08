Appendino favorevole all'alleanza M5S-PD: "Governo soluzione migliore per il Paese, ma servono garanzie"

"Sono favorevole all'accordo e spero che si formi un governo con il presidente Conte, una persona straordinaria". La sindaca di Torino Chiara Appendino allontana così l'ipotesi delle urne e dà l'ok al governo nazionale Pd-5 Stelle. E lo fa dal palco della Versiliana, a Marina di Pietrasanta (Lucca), alla Festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano.

Nell'incontro “La fatica di cambiare", Appendino ha spiegato: "Io sono favorevole all'accordo del Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico. L'idea di andare a elezioni subito vuol dire infatti non mettere in sicurezza alcuni provvedimenti che abbiamo fatti in questi ultimi 14 mesi e che un governo a forte trazione leghista potrebbe anche mettere in discussione. Peno per esempio al reddito di cittadinanza. Anche per questo, un governo è ad oggi la soluzione migliore per il nostro paese, anche se forse non lo è per la nostra base elettorale, che non vede di buon occhio il PD. Ma quando si governa non si può guardare soltanto al consenso elettorale, e questo noi amministratori locali lo sappiamo bene".

"L'accordo con il Pd per il governo - ha detto la sindaca di Torino - oggi è il bene dell'Italia. E' un passo importante per il Paese e per il Movimento. Certo, se andiamo al governo lo facciamo per realizzare il nostro programma, quindi ha fatto bene Di Maio a ribadirlo. In questo senso, servono garanzie. E Conte premier è una di queste, forse la più importante".

"Di Maio nel governo? - ha poi concluso Appendino - Sì, sarebbe a garanzia del Movimento 5 Stelle e delle nostre istanze".