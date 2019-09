Progetto “ICT - F.OR.CE.”: corsi gratuiti organizzati da Enaip Piemonte

Vuoi diventare un programmatore o lavorare nell’ambito del settore ITC? Con noi puoi. Con il progetto “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare”, ti offriamo la possibilità di frequentare corsi completamente GRATUITI, in quanto finanziati dal Fondo Sociale Europeo e Anpal. I corsi si svolgeranno in autunno a Torino, al raggiungimento del numero di allievi previsto, nella sede di Poliedra, in C.so Unione Sovietica 612/3/E – 10135.

I percorsi formativi tra cui puoi scegliere sono:

1. ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE (OBI) FOUNDATION SUITE 12G ESSENTIALS

Un corso di 200 ore che forma la figura professionale del Data scientist (junior), ovvero colui che si occupa di sicurezza dei dati, sia dal punto di vista informatico che giuridico. Certificazione rilasciata: Oracle.

2. DATA SCIENCE AND BIG DATA ANALYTICS

Un corso di 200 ore per formare Data scientist (junior), coloro che si occupano di tecnologie per il trattamento dei big data e di tecniche di modellazione dei dati. Certificazione rilasciata: EMC.

3. ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT PER SPECIALISTI

Un corso di 100 ore, che forma il Mobile Developer (junior), ovvero la figura professionale che si occupa di sviluppare applicazioni per dispositivi mobili di ultima generazione. Certificazione rilasciata: Android ATC.

4. JAVA STANDARD EDITION PER SPECIALISTI

Un corso di 80 ore, che forma programmatori in grado di sviluppare pacchetti software attraverso tecnologie web oriented. Certificazione rilasciata: Oracle.

5. DEVELOPING WEB APPLICATIONS IN JAVA PER SPECIALISTI

Un corso di 80 ore, che forma Web Developer (junior) sulle tecniche di programmazione web interazione con DBMS Oracle. Certificazione rilasciata: Oracle.

Puoi partecipare se hai le seguenti caratteristiche:

· Età fra i 18-29 anni

· Non devi essere in stage o risultare assunto in azienda

· Non devi essere iscritto all’università o ad altri percorsi formativi

· Devi essere residente in Italia

· Possedere una base di informatica buona.

Per essere ammesso è prevista una prova di selezione all’ingresso.

Per maggiori informazioni:

En.A.I.P. Piemonte- Servizi al Lavoro

Via del Ridotto 5 - Torino

T +39.011.217.9811

Referente: Veruska Lo Monte veruska.lomonte@enaip.piemonte.it