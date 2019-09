Pisano ministro del Conte bis, Alberto (Api Torino): "Segnale positivo, da assessore è sempre stata attenta alle esigenze delle aziende"

Anche il mondo dell'impresa prende posizione sulla nomina di Paola Pisano a componente del governo Conte-bis.



Tra i primi a parlare è Corrado Alberto, presidente di Api Torino, che fa notare come "Certamente l’inserimento nel Governo di Paola Pisano, assessora all’Innovazione della Giunta Appendino e adesso ministro con la stessa responsabilità, è un segnale positivo e importante per l’economia, le imprese e per tutto il Paese".



"Paola Pisano - prosegue - ha dimostrato sempre di essere una persona attenta alle esigenze del territorio e preparata nelle materie complesse che ha dovuto affrontare. Dall’innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione passa buona parte degli strumenti che le aziende e i lavoratori hanno a disposizione per riprendere la strada dello sviluppo".



"Ci auguriamo quindi che il nuovo ministro possa fare bene anche al servizio di tutto il Paese”, conclude il presidente della sigla che rappresenta il mondo delle piccole e medie imprese di Torino e provincia.