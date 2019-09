L'assessora Paola Pisano ministro dell'Innovazione tecnologica

Paola Pisano, attuale assessore all'innovazione del Comune di Torino, entra nel nuovo governo Conte bis. Il Premier Giuseppe Conte, dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha indicato Pisano quale Ministro dell'innovazione e alla digitalizzazione del prossimo Governo.

"Una scelta di cui vado orgogliosa - commenta la sindaca Chiara Appendino - e che porterà una torinese a sedere al tavolo del Consiglio dei Ministri". "Paola - continua la prima cittadina - in questi tre anni, in collaborazione con Giunta e Consiglio, ha portato a casa risultati importanti. Torino è la prima città in Italia a sperimentare la guida autonoma in contesto urbano. Qui è stato dato il via a Torino City Lab, policy per facilitare lo sviluppo e l'insediamento di nuove aziende innovative. Ancora, a Torino è andato in scena il più grande drone show d'Europa, è stato dato il via alla digitalizzazione dei servizi e a nuove prospettive sull'innovazione sociale".

"Sono certa -prosegue Appendino - che la stessa competenza, la stessa passione e lo stesso impegno saranno messe al servizio di tutto il Paese".

Pisano gode da tempo della stima del leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che alle scorse elezioni europee voleva candidarla come capolista per la circoscrizione del Nord-Ovest: il ruolo alla fine venne assegnato a Maria Angela Danzì.

Classe 1977, dal 2014 Direttore del Centro di Innovazione tecnologica dell'Università di Torino, l'assessore all'Innovazione ha portato all'ombra della Mole sperimentazioni come i droni e l'auto a guida autonoma.