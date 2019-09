Nichelino, via XXV Aprile in Festa in occasione di San Matteo

Il conto alla rovescia sta procedendo. Si avvicina sempre di più il 12 settembre, quando prenderà il via l'edizione 2019 della Festa di San Matteo, che fino al 23 animerà e colorerà Nichelino nella ricorrenza del suo santo patrono.

Uno dei momenti più attesi e significativi è in programma il 15 settembre, quando ci sarà via XXV Aprile in festa. Una delle arterie più importanti della città vivrà una domenica all'insegna dell'animazione e della partecipazione: dalle ore 9 alle 19 via XXV Aprile sarà animata con negozi aperti, operatori, artigiani e hobbisti, associazionismo sociale, culturale e sportivo.

Un evento capace di appassionare non solo i nichelinesi, ma di attirare anche curiosi e presenti da Moncalieri piuttosto che da Vinovo o dalla zona sud di Torino. L'evento è in collaborazione con l'associazione XXV Aprile.