Iaria all'Urbanistica, Lo Russo: "Appendino si circonda di persone di scarso livello"

"Appendino, come tutti i capi inadeguati al ruolo che rivestono, ha bisogno di avere intorno personale politico di scarso livello, privo di pensiero autonomo, che ubbidisca e che non le faccia ombra. Poi se a rimetterci è la Città a lei interessa poco". È questo il duro commento del capogruppo comunale del Pd Stefano Lo Russo alla vigilia del consiglio comunale in cui la sindaca Chiara Appendino annuncerà ufficialmente, dopo la cacciata di Guido Montanari a luglio, Antonino Iaria come nuovo assessore all'Urbanistica.

Per l'esponente dem la scelta di assegnare questo incarico al consigliere della sua maggioranza "è in piena continuità politica, di bassissimo profilo, che abbassa ulteriormente il già modestissimo livello qualitativo della squadra di governo grillino della Città".

Nel nuovo governo è entrata come Ministro per l'Innovazione Paola Pisano, verso cui l'esponente dem è molto critico. "Non so sinceramente - scrive su Facebook - se a Torino qualcuno si accorgerà della differenza tra l'averla e il non averla e magari l'aria di Roma, così piacevole e influenzata dal mare, le tirerà fuori virtù a tutti i torinesi ignote". "In ogni caso, sarà bene che la Pisano concentri le sue energie sul nuovo livello nazionale e che si dimetta o che Appendino le revochi le deleghe" conclude Lo Russo.