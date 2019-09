Il “Magico Oriente” di Lorenzo Alessandri: 40 foto per raccontare India, Nepal e Tibet

Una quarantina di fotografie in bianco e nero e a colori realizzate dal pittore Lorenzo Alessandri nel corso di alcuni viaggi in India, Nepal e Tibet. È quanto propone la mostra “Magico Oriente – I viaggi di Alessandri”, inaugurata lunedì 9 settembre nella sala espositiva dell’Urp del Consiglio regionale del Piemonte, in via Arsenale 14/G, a Torino.

"Sin dall’età dell’adolescenza, Alessandri è stato affascinato dal “Magico Oriente”, compiendo studi approfonditi e cercando di mettere in pratica nella sua vita e nella sua arte gli insegnamenti appresi dai grandi mistici e filosofi indiani. La lunga elaborazione del mondo esotico si tradurrà nei dipinti che sono già stati oggetto di una prima mostra in Consiglio regionale el 2016 denominata “Il Tibet di Alessandri". Ora con la mostra Magico Oriente che, proponendo fotografie in bianco e nero e a colori realizzate dal celebre artista, intende evidenziare la trasposizione su alcuni suoi dipinti delle suggestioni che scaturiscono dalle immagini fotografiche, il Consiglio regionale del Piemonte rinnova il ricordo del celebre artista giavenese e delle terre da lui molto amate studiate e sognate, che chiedono di non essere dimenticate", ha spiegato il componente dell'Ufficio di Presidenza, Gianluca Gavazza, durante i saluti iniziali.